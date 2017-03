Mama – tiha meditacija Vlade Škafara

Majka i kći voze se u autu. Njihova lica jedva se naziru od guste magle, izviru iz nje i onda opet nestaju. Tako počinje Mama, film slovenskog redatelja Vlade Škafara. Atmosfera je teška, a uskoro doznajemo i zašto. Majka pokušava pomoći kćeri, koja po svemu sudeći ima problema sa drogom, te je prisilno vodi u kuću na osami u malo talijansko mjesto, u kojem je i komuna za liječenje ovisnosti. Odnos majke i kćeri je hladan, između njih nema komunikacije, nema dodira, nema čak ni svađe. Koliko je samo glasna ta šutnja, govori o majčinoj boli, a svi neizgovoreni osjećaji mogu se osjetiti kroz izraze lica. Šutnja je isprva kao kazna, a kasnije postaje lijek, za majku.

Šutnja je stvarno jako oružje u filmu i sigurno ostavlja snažniji dojam nego riječi. Škafar je stoga vrlo mudar u odabiru takvog stila, u odabiru svakog kadra i u odabiru glumice. Vješto vizualizira osjećaje, ubacujući elemente prirode i klasičnu glazbu kako bi dobio na efektivnosti. U tome malo podsjeća na Larsa von Triera. No za razliku od njega koji teži kontroverzi i reakciji, Škafar teži unutarnjem miru, pretvara iskustvo gledanja u meditaciju. Kao što redovnici uzimaju zavjet šutnje kao čin pročišćenja, promišljanja, tako i Škafarova Mama u tišini proživljava svoje osjećaje i probleme, da bi zatim izronila iz patnje potpuno gola i rasterećena, na neki način dobila oprost pred samom sobom i nastavila živjeti.

Kad je netko šutljiv u drugima može izazvati nelagodu jer su riječi izvor sigurnosti i obrambeni mehanizam. Kad ih nema između ljudi ostaje jedna praznina koja siše osjećaje, obično prizivajući na površinu one negativne, strahove i nepovjerenje, otvara se prostor za neshvaćanje. Treba doista poznavati nekoga i vjerovati mu da bi se moglo probaviti tišinu, naći u njoj mir i ne razmišljati o čemu drugi misli. Zato se tišina povezuje sa samoćom. Riječi su bitne, no nekad ih je teško naći jer su one stvarno duboke emocije jednostavno neizrecive.