Solarni pleksus Europe i litopunktura

Ako ste ikada šetali Otokom mladosti na Jarunu (to je onaj otok na kojem se održava InMusic festival), sigurno ste naišli na ovu zanimljivu skupinu kamenja. Riječ je o instalaciji koja se zove Solarni pleksus Europe, a autor joj je slovenski umjetnik Marko Pogačnik. On je ujedno razvio i jedinstven oblik umjetničkog rada koji čuva životne tokove ekološki labilnih prostora – litopunkturu, a koja je vrlo važna za priču o jarunskom kamenju. Proces litopunkture je sličan akupunkturi ljudskog tijela, samo se pri ovome koristi kamenje koje se postavlja na zemlju i koje iscjeljuje područje. Zagreb ima nekoliko takvih energetski jakih točaka, na kojima su stajali stupovi (sa uklesanim kozmogramom ili znakom s kodiranim identitetom prostora) i činili kralježnicu grada, od Mirogoja do Sigeta (ovdje i ovdje više o tome). Projekt je postavljen u gradu 2004. godine, a već 2009. su gradske vlasti odlučile bez javne rasprave i bez obavještavanja autora ukloniti stupove, zbog čega je protestirao i sam Pogačnik. Politika je tako slomila kralježnicu grada. Od čitavog projekta ostao je samo onaj na Jarunu.

Evo što piše na info ploči kraj instalacije:

Solarni pleksus Europe kompozicija je 61 bloka velikog papučkog granita koja predstavlja model područja Središnje Europe između Frankfurta, Praga, Zagreba, Milana, Berna i Strassbourga. Kompozicija je centrirana oko središnje osi koju čini 7 blokova i predstavlja kralježnicu Europe koja se proteže od Krete, preko Balkana, Središnje Europe, Nizozemske i Škotske prema Islandu. Sam model Solarnog Pleksusa (Središnje Europe) čine 24 granitna kamena formirajući dva koncentrična kruga. Svaki kamen predstavlja jedno od ključnih područja solarnog pleksusa Europe. Šest zraka – sastavljena svaka od 5 (nešto manjih) kamenova – izlazi iz unutarnjeg kruga kompozicije, simbolizira snagu i nosi poruku koja zrači iz solarnog pleksusa Europe u svijet. Ovaj Solarni pleksus, kreiran u Zagrebu, nije samo model Središnje Europe nego se radi o postavi koja aktivno djeluje kao podrška jedinstvenim kvalitetama koje zrače iz područja europskog solarnog pleksusa. To je moguće zbog toga što je: svaki od 7 plus 24 granitna kamena pozicioniran na način da je u rezonanciji s mjestom koje predstavlja, te da je za svaki kamen napravljen korespondirajući kozmogram, grafički znak, koji sadrži kod datog urbanog središta, odnosno krajolika; kozmogrami su izliveni u bronci i umetnuti u kamen.

Meni osobno bilo je zanimljivo doznati značenje znakova, pa sam fotografirala svakog posebno, gdje se nalazi, ime autora i koje energetsko područje predstavlja. Zanimljivo, gotovo simbolički je da baš kozmogrami koji označavaju ‘točak života koji hrani’ i ‘obilje života’ nisu na svojim mjestima. Ako znate nešto o budizmu i hinduizmu, znate priču o čakrama kojih u tijelu ima sedam i koje su značajne za funkcioniranje osobe. Ako jedna ne radi kako treba ili je potisnuta, to narušava harmoniju u tijelu i u osobi. Solarni pleksus je treća čakra i, kažu, predstavlja pokretačku energiju, snagu volje. Zanimljivo stoga da je autor solarni pleksus Europe postavio u Zagrebu, gdje je tako malo cijenjen. Ali nećemo preduboko u ezoteriju i skrivene poruke 🙂

Kralježnica Europe

1. Island – predstavlja krunu Europe, otvorenu duhovnom utoku

2. Škotska – predstavlja viziju koja vodi

3. područje između Nizozemske, Engleske i Švedske – trokut kreativnih snaga

4. područje između Bruxellesa, Essena i Hannovera – trostruko srce Europe

5. Središnja Europa – Točak života koji hrani, predstavlja solarni pleksus Europe

– baš je taj simbol čiji je autor Marko Pogačnik (Slovenija) netko izvadio iz kamena (i ukrao?)

6. Balkan – Predstavlja prvobitne oživotvorujuće snage

7. Kreta – Predstavlja korijen Europe koji se proteže duboko u podzemni svijet

Unutarnji krug

8. Područje trokuta Wuerzburg-Bamberg-Nuernberg – Učini napor da povežeš kozmos, koji se proteže između zvijezda i galaksija, s kozmičkom dimenzijom iznutra!

9. Regensburg – Neka arhetip savršenosti planeta ustane iz dubine Zemlje!

10. Passau – Sjeti se kreativne snage intuicije koja kruži na krilima osjećaja!

11. Altoetting – Centriraj se u sebi!

12. Područje trokuta Muenchen-Ulm-Kempten – Obilje života – teci slobodno!

– simbola autorice Veronike Kerberlove (Češka Republika) nema na njegovom mjestu – ukraden?

13. Oberallgau – Sjeti se inkarnacijskog tijeka iz generacije u generaciju s onu stranu granica života i smrti!

14. Innsbruck – Voda, vatra, zemlja i zrak: oslobodi snagu elemenata da hrane kreaciju!

15. Salzburg – Tamo gdje jenjava kretanje toka, pokreni krug promjene!

Vanjski krug

16. Frankfurt – Moj doprinos solarnom pleksusu Europe vrata su inspiracije

17. Stuttgart – Moj je doprinos solarnom pleksusu Europe predanost čistom srcu

18. Erfurt – Moj doprinos solarnom pleksusu Europe pročiščujuća je snaga vode

19. Dresden – Moj doprinos solarnom pleksusu Europe sloboda je da budeš ono što jesi

20. Prag – Moj je doprinos solarnom pleksusu Europe misterij duha manifestiranog u materiji

21. granitna ravnica Bohemije – Moj je doprinos solarnom pleksusu Europe misterij života koji se uvijek obnavlja

22. Beč – Moj je doprinos solarnom pleksusu Europe radost stvaranja

23. Mađarska ravnica – Moj doprinos solarnom pleksusu Europe impuls je ženskom polju sila

24. Zagreb – Moj doprinos solarnom pleksusu Europe sposobnost je uravnoteženja suprotnosti

25. Ljubljana – Moj doprinos solarnom pleksusu Europe snaga je ljubavi izvan granica koje dijele

26. Venecija – Moj doprinos solarnom pleksusu Europe znanje je kako izgraditi civilizaciju mira

27. Milano – Moj doprinos solarnom pleksusu Europe sjećanje je na izvor svih početaka

28. Bern – Moj doprinos solarnom pleksusu Europe sposobnost je nadilaženja površinskog uma kroz svjetlost intuicije

29. Seeland – Moj doprinos solarnom pleksusu Europe sposobnost je posredovanja između vanjskog i unutarnjeg kozmosa

30. Strassbourg – Moj doprinos solarnom pleksusu Europe sposobnost je da se svakodnevni život usidri u kraljevstvu duše

31. Schwarzwald – Moj je doprinos solarnom pleksusu Europe snaga uzemljenja

Transformacija nekih negativnih uzoraka:

32. Raščiniti obrazac željezne zavjese koji je dijelio Središnju Europu nakon Drugog svjetskog rata

33. Raščiniti obrazac straha i mržnje koji su različite autarhične vladavine prošlog stoljeća projicirale na Središnju Europu

34. Preoblikovanje obrasca agresivnosti koji je vodio nacije Središnje Europe u rat jednih protiv drugih u psoljednja dva svjetska rata

Povezivanje s pozitivnim kretanjima:

35. Veza s litopunkturnim krugom u Tameri u Portugalu

36. Veza s ritmom Save

37. Proces rađanja novog prostora stvarnosti

U vanjskom krugu postoji još jedan simbol kojeg nema u mapi

Bez obzira vjerujete li ili ne u priču o energetskim poljima, ovo je mjesto uvijek lijepo posjetiti jer je mirno, baš zato što je dosta udaljeno. Pepa i ja česti smo posjetitelji zagrebačkog stonehengea, uvijek odaberemo jedan kamen za sunčanje s pogledom na jezero, ponesemo nešto za jelo i uživamo. Topla preporuka! 🙂